Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах призналась, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский лидер задавал ей вопросы о президенте РФ Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером.
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