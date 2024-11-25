❗️В Крыму начнет работу крупный маслоперерабатывающий завод Это позволит перерабатывать сырье и производить продукцию в Крыму, сократить затраты на логистику, а значит, снизить себестоимость.
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❗️В Крыму начнет работу крупный маслоперерабатывающий завод Это позволит перерабатывать сырье и производить продукцию в Крыму, сократить затраты на логистику, а значит, снизить себестоимость.