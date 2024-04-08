Поляки сочли российские бомбы «перспективными»: главное за сутки

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. В Польше заявили, что российские планирующие авиабомбы отличаются большими возможностями для постоянной модернизации, военный эксперт спрогнозировал острую нехватку боеприпасов у ВСУ, а обвиняемые в теракте в Crocus City Hall назвали имя координатора.