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Поляки сочли российские бомбы «перспективными»: главное за сутки

Поляки сочли российские бомбы «перспективными»: главное за сутки

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. В Польше заявили, что российские планирующие авиабомбы отличаются большими возможностями для постоянной модернизации, военный эксперт спрогнозировал острую нехватку боеприпасов у ВСУ, а обвиняемые в теракте в Crocus City Hall назвали имя координатора.

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