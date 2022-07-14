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Жителей Ростовской области предупредили о возврате ограничений из-за COVID-19

Жителей Ростовской области предупредили о возврате ограничений из-за COVID-19

Чиновники в Ростовской области обеспокоены коронавирусной ситуацией в регионе. В частности, сити-менеджер города Шахты Андрей Ковалев напомним местным жителям о важности вакцинации от COVID-19 и соблюдения норм эпидемиологической безопасности.

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