Юмор и курьезы в 15 жизненных переписках

В сети немало запоминающихся переписок, которыми делятся их авторы. Согласитесь, что в архиве каждого из нас сохранились скриншоты смешных диалогов, в которых с юмором описаны жизненные ситуации? В этой подборке мы решили собрать 15 смс-фрагментов для поднятия настроения:1.