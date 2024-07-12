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Царьград

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Генерал Росгвардии, осуждённый на 9 лет за взятки, попросил отправить его на СВО

Генерал Росгвардии, осуждённый на 9 лет за взятки, попросил отправить его на СВО

Суд установил, что он получил 19 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов.Уже бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий решением суда приговорён к 9,5 года заключения в колонии строгого режима.

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