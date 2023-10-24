Какой должна быть хорошая детская книга?

Отвечает писатель, литературовед, педагог, тренер сборной Москвы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по литературе Александр Галкин: – Хорошая книга для детей от 2 до 5 лет в нашу визуальную эпоху должна быть похожа на квест – с кармашками, где запрятаны связанные с сюжетом секреты, а каждая страница снабжена разворачивающимися на глазах у ребёнка и с его помощью картинками-гармошками.