Какой должна быть хорошая детская книга?

Отвечает писатель, литературовед, педагог, тренер сборной Москвы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по литературе Александр Галкин: – Хорошая книга для детей от 2 до 5 лет в нашу визуальную эпоху должна быть похожа на квест – с кармашками, где запрятаны связанные с сюжетом секреты, а каждая страница снабжена разворачивающимися на глазах у ребёнка и с его помощью картинками-гармошками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии