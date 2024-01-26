Honda S2000 получила детали от Ferrari и McLaren

Японский спорткар Honda S2000 обзавелся экзотическим внешним видом усилиями умельца из Калифорнии. Там, где одни люди считают разбитый автомобиль мусором, другие могут увидеть в нем перспективу для творческого проекта.
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