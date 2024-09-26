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В Херсонской области участник украинского нацбатальона получил 3,5 года колонии

В Херсонской области участник украинского нацбатальона получил 3,5 года колонии

Генический районный суд Херсонской области приговорил местного жителя Гусейна Гусейнова к 3,5 года колонии за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

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