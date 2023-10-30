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В ООН указали на более 3 тыс. погибших детей в секторе Газа за три недели

В ООН указали на более 3 тыс. погибших детей в секторе Газа за три недели

Около 70% лиц, о которых сообщается как об убитых в зоне палестино-израильского конфликта, составляют женщины и дети, заявил 30 октября на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

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