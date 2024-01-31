Экс-премьер Пакистана приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Global Look Press/Ahmad Kamal/Xinhua Суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана, основателя партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость") Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, сообщает газета Dawn.