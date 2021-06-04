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Вопрос о Протасевиче и “Азове” привел канцлера Австрии в тупик

Вопрос о Протасевиче и “Азове” привел канцлера Австрии в тупик

Вопрос о Протасевиче и “Азове” привел канцлера Австрии в тупик AlexCoderВопрос о Протасевиче и “Азове” привел канцлера Австрии в тупик AlexCoder Путин на ПМЭФ сказал ведущему, что он “затюкал” собравшихся не экономической тематикой Модератор сегодняшней пленарной сессииПетербургского международногоэкономического форумаСтанислав Натанзон ввел в ступор канцлера Австрии Себастьяна Курца одним неловким вопросом о белорусском гражданине Романе Протасевиче и его участие в нацбатальоне “Азов”, запрещенном в РФ.

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