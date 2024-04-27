В "Сириусе" будут проводить турниры по фиджитал-спорту Фиджитал-спорт – это многоборье, сочетающее физические и киберспортивные дисциплины.
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В "Сириусе" будут проводить турниры по фиджитал-спорту Фиджитал-спорт – это многоборье, сочетающее физические и киберспортивные дисциплины.