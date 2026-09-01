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Газета.ру

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Путин указал на стабильное развитие российско-иранских отношений

Путин указал на стабильное развитие российско-иранских отношений

Отношения России и Ирана развиваются по всем направлениям стабильно. Об этом в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите ШОС заявил глава российского государства Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

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