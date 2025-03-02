7 «хардкорных» советских устройств и приспособлений, которыми пользуются по сей день

Игорь Корнаковский

Что касается чудо-печки, то автор слышал звон, но не знает, где он. Они появились задолго до электрических и на них можно было готовить на любом нагревательном приборе - на керосинке, на керогазе, даже на русской печи. Они были не только из алюминия, но первые печки были стальные эмалированные. Для них существовали специальные рецепты в основном пирогов, аналогов которым с помощью других сковородок не было. Надо учить матчасть, когда берешься делать "открытия" там, где ничего не смыслишь