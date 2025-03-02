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  • Игорь Корнаковский
    Что касается чудо-печки, то автор слышал звон, но не знает, где он. Они появились задолго до электрических и на них м...7 «хардкорных» со...
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7 «хардкорных» советских устройств и приспособлений, которыми пользуются по сей день

7 «хардкорных» советских устройств и приспособлений, которыми пользуются по сей день

Безусловно, все эти вещи были придуманы не в Советском Союзе. Однако, каждая из них в свое время становилась одним из символов той эпохи.

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Комментарии
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Игорь Корнаковский
Что касается чудо-печки, то автор слышал звон, но не знает, где он. Они появились задолго до электрических и на них можно было готовить на любом нагревательном приборе - на керосинке, на керогазе, даже на русской печи. Они были не только из алюминия, но первые печки были стальные эмалированные. Для них существовали специальные рецепты в основном пирогов, аналогов которым с помощью других сковородок не было. Надо учить матчасть, когда берешься делать &quot;открытия&quot; там, где ничего не смыслишь
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