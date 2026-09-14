Арбитр Федотов назвал игрока ЦСКА Рейса бандитом-рецидивистом за толчок судьи

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов выразил уверенность, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не будет смягчать наказание для игрока ЦСКА Матеуса Рейса, толкнувшего арбитра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».