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Газета.ру

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Арбитр Федотов назвал игрока ЦСКА Рейса бандитом-рецидивистом за толчок судьи

Арбитр Федотов назвал игрока ЦСКА Рейса бандитом-рецидивистом за толчок судьи

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов выразил уверенность, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не будет смягчать наказание для игрока ЦСКА Матеуса Рейса, толкнувшего арбитра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

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