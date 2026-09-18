РНПК укрепляет кадровый потенциал отрасли

Значение страхования и перестрахования для экономики России, карьерные возможности для молодых специалистов и востребованные в отрасли специальности, требующие тщательной профессиональной подготовки и особой квалификации, рассмотрела директор по персоналу Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) Марина Павлова на открытой лекции для студентов Финансового университета при Правительстве РФ.