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РНПК укрепляет кадровый потенциал отрасли

РНПК укрепляет кадровый потенциал отрасли

Значение страхования и перестрахования для экономики России, карьерные возможности для молодых специалистов и востребованные в отрасли специальности, требующие тщательной профессиональной подготовки и особой квалификации, рассмотрела директор по персоналу Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) Марина Павлова на открытой лекции для студентов Финансового университета при Правительстве РФ.

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