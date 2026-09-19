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Царьград

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Евгений Плющенко поддержал российских военных на митинге в 2022

Евгений Плющенко поддержал российских военных на митинге в 2022

Евгений Плющенко поддержал российских военнослужащих на митинге в «Лужниках» в марте 2022 года. Он многократно выступал в поддержку Владимира Путина и защищал российских спортсменов на международной арене, критикуя бойкот Олимпиады в Париже.

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