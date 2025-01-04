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Шокирующий рост: бензин в России может достичь 120 рублей за литр в 2024 году

Шокирующий рост: бензин в России может достичь 120 рублей за литр в 2024 году

Шокирующий рост: бензин в России может достичь 120 рублей за литр в 2024 году Юлия ЧелкановаВ скором будущем жители России могут оказаться перед фактом резкого скачка цен на топливо.

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Комментарии
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сп
сергей прохоров
2024 год закончился. О чем пишите???
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