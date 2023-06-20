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Интернат и больницу эвакуировали из-за лесного пожара на Алтае

Интернат и больницу эвакуировали из-за лесного пожара на Алтае

ГУ МЧС России по Алтайскому краю Воспитанников детского психоневрологического интерната и пациентов туберкулезной больницы эвакуировали из-за угрозы лесного пожара в поселке Перешеечный Алтайского края, сообщили в региональном управлении МЧС.

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