Морпехи ТОФ объяснили, как «Царь-мангал» защищает технику от атак ВСУ

Антидроновая защита «Царь-мангал» способна укрыть боевую технику от вражеских атак. Подробнее о ней рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, пообщавшись с представителями ремонтных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).
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