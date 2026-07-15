Раскрыт новый министр обороны Украины

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Новым министром обороны Украины станет глава МВД страны Игорь Клименко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в своем Telegram-канале.