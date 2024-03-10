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Байден заявил, что Нетаньяху приносит Израилю больше вреда, чем пользы

Байден заявил, что Нетаньяху приносит Израилю больше вреда, чем пользы

Global Look Press/Avi Ohayon/Israel Gpo Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приносят больше вреда, чем пользы, ухудшая имидж страны на мировой арене, заявил американский президент Джо Байден.

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