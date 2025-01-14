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Пленный: ВСУ могут поднять восстание с целью свержения власти в Киеве

Пленный: ВСУ могут поднять восстание с целью свержения власти в Киеве

Части Вооружённых сил Украины, принимающие участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики, могут поднять восстание с целью свержения действующей украинской власти, сообщает РИА Новости.

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