Пленный: ВСУ могут поднять восстание с целью свержения власти в Киеве

Части Вооружённых сил Украины, принимающие участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики, могут поднять восстание с целью свержения действующей украинской власти, сообщает РИА Новости.
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