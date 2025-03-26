Пореже ешь. Эксперт Макеева рассказала, почему перекусы провоцируют кариес

Оказывается, кариес провоцируют даже не сахар и фастфуд, а частые перекусы. Кариес — одно из самых распространенных стоматологических заболеваний, при котором происходит разрушение твердых тканей зуба (эмали и дентина) под воздействием кислот, вырабатываемых бактериями.
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