Пореже ешь. Эксперт Макеева рассказала, почему перекусы провоцируют кариес

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Оказывается, кариес провоцируют даже не сахар и фастфуд, а частые перекусы. Кариес — одно из самых распространенных стоматологических заболеваний, при котором происходит разрушение твердых тканей зуба (эмали и дентина) под воздействием кислот, вырабатываемых бактериями.

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