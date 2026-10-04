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Царьград

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Алексей Рева пожаловался на отказ в бесплатном проезде во Львове

Алексей Рева пожаловался на отказ в бесплатном проезде во Львове

В 2023 году Алексей Рева, замминистра обороны Украины, пожаловался в соцсети на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове, хотя предъявил удостоверение участника боевых действий.

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