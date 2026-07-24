US PMIs Mixed But Still Signal Accelerating Economic Growth In Q3 With 'hard data' trending weaker, today's preliminary July PMIs offer the first glimpse at whether the reignition of the Iran War is weighing on 'soft' survey sentiment in the US economy.
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