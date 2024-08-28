Заместитель главы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал о том, что киевский режим разрушил экономическую сферу державы, превратив её территорию в базу для испытаний передовых вооружений Запада.
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