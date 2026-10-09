В Краснодаре завершился «Кубок Защитников Отечества»

В Краснодаре завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» , в котором боролись за победу более 120 ветеранов специальной военной операции.
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