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The Eurasia Daily news agency

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The first residents of the occupied territories left for DPR in the framework of the resettlement program

The first residents of the occupied territories left for DPR in the framework of the resettlement program

The first residents from the territories of the Donetsk People's Republic occupied by the Kiev regime have already left for Donetsk as part of a special resettlement program.

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