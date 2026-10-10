The first residents from the territories of the Donetsk People's Republic occupied by the Kiev regime have already left for Donetsk as part of a special resettlement program.
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