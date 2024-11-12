Отец Григория Верника отреагировал на его роман со звездой «Папиных дочек»: «Нашел общий язык»

Несколько дней Григорий Верник вышел на красную дорожку с новой возлюбленной. Ранее мы писали, что спутницей актёра оказалась Полина Денисова, сыгравшая старшую дочь в последней версии сериала «Папины Дочки».
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