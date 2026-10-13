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Всё, что нужно знать о смешанном типе покрытия электродов перед началом сварки

Всё, что нужно знать о смешанном типе покрытия электродов перед началом сварки

Электроды со смешанным покрытием занимают особое место в современной сварочной практике благодаря своей универсальности и сбалансированным эксплуатационным характеристикам.

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