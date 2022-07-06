Юного пациента из Бежецкого района доставили в Тверь на вертолете

Вертолет санитарной авиации 5 июля вновь совершил вылет в муниципалитет Тверской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, экипаж вертолета Ми-8 с бригадой медиков на борту вылетел с вертолетной площадки областной клинической больницы.