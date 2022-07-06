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Юного пациента из Бежецкого района доставили в Тверь на вертолете

Юного пациента из Бежецкого района доставили в Тверь на вертолете

Вертолет санитарной авиации 5 июля вновь совершил вылет в муниципалитет Тверской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, экипаж вертолета Ми-8 с бригадой медиков на борту вылетел с вертолетной площадки областной клинической больницы.

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