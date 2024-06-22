Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на три населенных пункта

ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе три населенных пункта в Шебекинском городском округе. В результате пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии