Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборахЖурналистам Агентства городских новостей «Москва» рэпер Тимати рассказал, что он выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.
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