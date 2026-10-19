Трубы на береговом терминале газопровода «Северный поток — 2» в Любмине, Германия, 2022 год © Michael Sohn/APПодтверждение причастности Украины к подрыву «Северных потоков» будет означать, что Киев совершил теракт против гражданской инфраструктуры.