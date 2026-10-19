Трубы на береговом терминале газопровода «Северный поток — 2» в Любмине, Германия, 2022 год © Michael Sohn/APПодтверждение причастности Украины к подрыву «Северных потоков» будет означать, что Киев совершил теракт против гражданской инфраструктуры.
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"Подтверждение причастности Украины к подрыву «Северных потоков» будет означать, что Киев совершил теракт против гражданской инфраструктуры." ....угу. А если подрыв осуществили спец. службы Англии и США, то это в следствии продвижения своих финансовых интересов...........