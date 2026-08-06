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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батрак про Сошникова в «Тракторе»: «Меня удивляет формулировка «пробный контракт», это не его уровень. Вопрос, видимо, в сумме контракта. Просто Никита поздно оказался в команде»

Комментатор Артем Батрак высказался о том, что «Трактор» заключил пробный контракт с  Никитой Сошниковым .

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