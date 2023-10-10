Полковник Макгрегор: РФ уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО

РИАМО - 10 окт. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что российской армии удалось ликвидировать инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с ВСУ в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.