Полковник Макгрегор: РФ уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО

РИАМО - 10 окт. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что российской армии удалось ликвидировать инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с ВСУ в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.
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