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Царьград

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Азербайджан предлагает русским помочь с деньгами. Но продолжает притеснять наших

Азербайджан предлагает русским помочь с деньгами. Но продолжает притеснять наших

Азербайджан предлагает русским помочь с деньгами - вложиться в восстановление Карабаха. Но в то же время продолжает притеснять граждан России.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это как понимать &quot;между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом установились личные дружеские отношения&quot; ? Видимо, жесткий накат на Россию по поводу авиакатастрофы в Казахстане - это дружеский жест Алиева Путину ? Впрочем, если вспомнить историю, то там много чего такого же &quot;дружеского&quot;. И что интересно - весь этот &quot;дружеский&quot; период приходится именно на годы правления и Алиева и Путина.
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