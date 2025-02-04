Азербайджан предлагает русским помочь с деньгами - вложиться в восстановление Карабаха. Но в то же время продолжает притеснять граждан России.
Азербайджан предлагает русским помочь с деньгами. Но продолжает притеснять наших
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ВВ
Василий Васильев
Вот это как понимать "между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом установились личные дружеские отношения" ? Видимо, жесткий накат на Россию по поводу авиакатастрофы в Казахстане - это дружеский жест Алиева Путину ? Впрочем, если вспомнить историю, то там много чего такого же "дружеского". И что интересно - весь этот "дружеский" период приходится именно на годы правления и Алиева и Путина.
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