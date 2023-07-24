Любопытно, однако

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Военные пророчества Пригожина не сбылись

Военные пророчества Пригожина не сбылись

Со дня провальной попытки военного мятежа, устроенного главой «Вагнера» Евгением Пригожиным, прошёл практически месяц, и уже можно делать выводы о том, какова ситуация на фронте без ЧВК и её громкого шефа.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Так статья  взята с КОНТа, мерзкого антироссийского сайта, пышущего ненависть к России.
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1 д.
Zoia Goldshtab
Что это было вброшено? Что за мерзость этот аффтор?
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15 час.
Геннадий Бережнов
Оправдать его поступок не возможно!
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4 час.

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