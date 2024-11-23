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Невролог Данилов посоветовал есть орехи, творог и киви, чтобы лучше спать

Невролог Данилов посоветовал есть орехи, творог и киви, чтобы лучше спать

Расстройства сна становятся всё более распространённой проблемой среди россиян. По данным, предоставленным Алексеем Даниловым, исполнительным директором Ассоциации междисциплинарной медицины и заведующим кафедрой нервных болезней Первого МГМУ им.

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