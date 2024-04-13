Украина требует от МОК не пускать борцов из России на Олимпиаду

Киев обратился в МОК, с призывом отстранить девять атлетов.фото: olympics.com--> Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием не допускать до Игр в Париже в нейтральном статусе девятерых российских атлетов.