Взорванные пейджеры подстегнут локализацию производства электроники. Мнение

Массовые подрывы средств связи на Ближнем Востоке повышают важность локализации производства электронной техники, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев 19 сентября в комментарии ИА Красная Весна.
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