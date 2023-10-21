Сыгран седьмой тур чемпионата Липецкой области по шахматам

Во главе турнирной таблицы в финале чемпионата Липецкой области по шахматам в Липецке находятся три шахматиста после седьмого тура 20 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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