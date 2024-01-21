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Иваново

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К новогодним и Рождественским праздникам семьи участников СВО в Ивановской области поддержали единовременной выплатой на детей

К новогодним и Рождественским праздникам семьи участников СВО в Ивановской области поддержали единовременной выплатой на детей

К новогодним и Рождественским праздникам семьи участников СВО в Ивановской области поддержали единовременной выплатой на детей «Перед Новым годом приняли решение на всех детей из семей участников спецоперации перечислить выплату – 5 тыс.

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