DanMachi Battle Chronicle отмечает 3 миллиона загрузок внутриигровыми наградами

Боевые хроники ДанМачи или DanChro, недавно преодолел отметку в 3 миллиона загрузок по всему миру. Это достижение служит свидетельством широкой популярности игры и непоколебимого стремления разработчиков создать захватывающее и захватывающее игровое приключение.
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