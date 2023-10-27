Велосипедная утопия: как выглядит подводный велопаркинг в Амстердаме

Ни для кого не секрет, что Амстердам — велосипедная столица Нидерландов. Здесь есть всё для любителей двухколёсного транспорта: от бесконечных велодорожек до парковок, которые встречаются буквально на каждом шагу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии