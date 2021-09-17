Пятый канал

30 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Отлично ОтличноПутин предложил п...
  • Konstantin Петров
    Поддерживаю полностью! Еще надо по 5 миллионов выплатить участникам 1-й отечественной войны 1812 г и простить ипотечн...Путин предложил п...
  • Alla
    Главное - всё на показ...Мать выброшенного...

ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму

ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму

Как начнешь утро, так и проведешь весь день, считают духовные учителя. Для того чтобы зарядиться спокойствием и бодростью на предстоящие 24 часа мало встать с «той» ноги — нужно выполнить определенные действия, которые подарят позитивной настрой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх