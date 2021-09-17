ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму

Как начнешь утро, так и проведешь весь день, считают духовные учителя. Для того чтобы зарядиться спокойствием и бодростью на предстоящие 24 часа мало встать с «той» ноги — нужно выполнить определенные действия, которые подарят позитивной настрой.
Как начнешь утро, так и проведешь весь день, считают духовные учителя. Для того чтобы зарядиться спокойствием и бодростью на предстоящие 24 часа мало встать с «той» ноги — нужно выполнить определенные действия, которые подарят позитивной настрой.
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