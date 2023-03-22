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РИА Новости: Пленный сообщил, что Киев бросает на передовую людей с инвалидностью

РИА Новости: Пленный сообщил, что Киев бросает на передовую людей с инвалидностью

Пленённый на территории ЛНР боевик 54-й бригады киевского режима Евгений Иванников указал на тот факт, что из-за недостатка солдат в ВС государства командный состав бросает в места ведения сражений и тех граждан, которым поставили инвалидность.

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