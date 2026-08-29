Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

Стоит ли договариваться с Западом. На смерть Ратко Младича

Стоит ли договариваться с Западом. На смерть Ратко Младича

Оливер Галич.   Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине командующий Армии Республики Сербской Ратко Младич пытался избежать жертв среди мирного населения и регулярно выполнял требования Запада.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьяна Маштакова
Татьяна Маштаковаизменено

ТМ Европейским политикам верить - это себя не уважать... Надо обязательно помнить что они и когда сделали, чтобы ткнуть их в это носом, ничего нельзя забывать... ибо лимит  доверия ими давно исчерпан...

Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

Стоит ли договариваться с Западом? Жизнь еще не научила, что смысла договариваться с фашистами нет никакого? Ни о чем. Нигде и никогда. Они дадут любые обещания и подпишут какие угодно бумажки, чтобы тут же ими... подтереться. Начиная с известного "пакта о ненападении" между Сталиным и Гитлером, и вплоть до пресловутых "Минских соглашений".